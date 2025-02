The World of Musicals, 15. März

Die Magie der größten Musical-Highlights in einer unvergesslichen Gala-Nacht. Die Erfolgsshow »The World of Musicals« geht erneut auf große Live-Tournee durch Deutschland – mit neuem, erweitertem Programm, modernem Licht- und Sound-Design, prächtigen Kostümen und den größten Hits aus der Welt der Musicals! Mit dabei sind unsterbliche Klassiker unter anderem aus »Der König der Löwen«, »Evita«, »Cats», »Das Phantom der Oper«, die geballte Energie aus »Mamma Mia», »Moulin Rouge«, »The Greatest Showman« und »We will rock you«.

Sa. 15. März, 20 Uhr, Tagungszentrum Onoldia, Ansbach, tourismus-ansbach.de