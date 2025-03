The Wright Thing am 20. April in Eberbach

The Wright Thing ist ein großartiges Projekt, das herausragende Sänger und Musiker aus der ganzen Welt vereint. Mit einem großen Pool von Künstler/innen bestreitet die Band in verschiedenen Formationen ganzjährig deutschlandweit und international Konzerte jeder Art. Gegründet vom britischen Keyboarder und Bandleader Jason Wright (Incognito, Freeez), ist die Band als konstante Sensation aus der deutschen Livemusikszene nicht mehr weg zu denken. Soul, Funk, Pop, Jazz und Rock’n Roll – The Wright Thing hat viele Gesichter, aber immer ist die Show geprägt von Spielfreude, spürbarer Musikalität und Entertainment auf höchstem Niveau. Viele Mitglieder der Band spielen mit nationalen und internationalen Superstars zusammen wie z.B. The Buena Vista Social Club, Culture Beat, Captain Jack, Aura Dione, Amy Winehouse, Chakha Khan, Gentleman, Lou Bega uva.

Sa. 20. April, 20 Uhr, Depot 15/7, Eberbach

www.kulturlabor-eberbach.de