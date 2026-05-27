Theater Aalen lädt ein zum Sommer im Schloss Festival

Vom 9. Juli bis 2. August veranstaltet das Theater der Stadt Aalen mit »Sommer im Schloss« erstmals ein Festival auf Schloss Wasseralfingen, gefüllt mit abwechslungsreichen Theatermomenten für Groß und Klein.

Los geht es am 9. Juli mit der Premiere von »Heute: Ein weißer Elefant«: Das Publikum erwartet ein Abend, der mit Dichtkunst, Musik von Bolz & Knecht und bildender Kunst Rilkes Werk und Wirken ins Heute holt. Ausgewählte Gedichte, Briefe und Erzählungen sowie Teile von Rilkes Roman »Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge« laden dazu ein, für kurze Zeit dem Alltag zu entfliehen und sich der Kunst hinzugeben.

Außerdem kehrt die beliebte Komödie »Mondscheintarif«, die sich voller Humor mit Datinglust und -frust beschäftigt, auf die Bühne zurück und wird erstmals Open Air gespielt. Wer sich vor dem Theaterbesuch noch etwas entspannen und – so wie Cora Hübsch, die Protagonistin des Stücks – den Datingstress kurz vergessen möchte, kann an zwei Abenden an einer Vinyasa Yoga Klasse auf der Schlosswiese teilnehmen.

Auch für das junge Theaterpublikum ist gesorgt: Die beiden tierischen Protagonisten in »Lahme Ente, blindes Huhn« nehmen Menschen ab sechs Jahren mit auf ein Abenteuer, das zeigt, dass das Ziel im Weg liegt und wie viel spaßiger dieser ist, wenn dieser mit Freunden beschritten wird. Menschen ab 12 Jahren nimmt die szenische Lesung von Jan Weilers Roman »Der Markisenmann« mit ins Ruhrgebiet, wo die Teenagerin Kim während der Sommerferien nicht nur mehr über ihre eigene Familie lernt, sondern auch, welche Auswirkungen Politik und Geschichte auf das Leben eines einzelnen Menschen haben können.

Ein weiteres Highlight ist der Halt des Oper*etten-Mobils mit der Produktion »Tutti in Campagna«, einer zeitgenössischen Freiluft-Operette. Einen weiteren musikalischen Abend garantiert die Band Hackberry im Innenhof des Schlosses. In »Beste Bücher«, dem Literatur-Talk am Vormittag, stellen Simone Grimminger, Karin Haisch und Michael Steffel bei Kaffee und Croissants ihre diesjährigen Lieblingsbücher vor.

Sommer im Schloss

Do. 9. Juli bis So. 2. August, Schloss Wasseralfingen, Aalen, alle Infos & Termine: www.theateraalen.de

Tickets für alle Veranstaltungen sind an der Theaterkasse im Alten Rathaus Aalen, auf www.theateraalen.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.