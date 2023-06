Theater Der eingebildete Kranke in Neuenstadt

Der eingebildete Kranke

Argan ist eine wahre Freude für seinen geldgierigen Leibarzt Monsieur Purgon, denn er leidet an Hypochondrie im Endstadium und ist auf die horrend teuren Medikamente angewiesen. Um den Geldfluss zu mildern, beschließt Argan die Vermählung seiner Tochter Angélique mit dem quacksalbernden Sohn seines Arztes. So würde er mehrere Fliegen in einer Klappe schlagen. Während seine habgierige zweite Frau Béline darauf wartet, dass er endlich zu Grunde geht, hat seine Tochter jedoch andere Pläne.

Der eingebildete Kranke,Sa. 1., So. 2., Fr. 7., Sa. 8., So. 9., Fr. 14., Sa. 15., So. 16., Fr. 21., Sa. 22., Fr. 28., Sa. 29., So. 30. Juli, 20:30 Uhr bzw So. 23. Juli, 17 Uhr, Freilichtbühne Neuenstadt Heilbronn