Theater Der Froschkönig in Rot am See

Der Froschkönig

Das Theater Fritz mit Freunden aus Augsburg kommt mit dem Märchen »Der Froschkönig« zum Gastspiel nach Rot am See. Die goldene Kugel der schönen Prinzessin fällt in den Brunnen. Ein Frosch hilft ihr und holt die Kugel für ein Versprechen wieder raus. Als der Frosch das Versprechen einfordern will, gerät die Prinzessin in arge Bedrängnis, aber sie findet auch gefallen an dem grünen Fremdling. Mit dem Frosch am Tisch essen macht ihr sogar Spaß, aber mit ihm das Bettchen teilen? Wird der Frosch nun an die Wand geschmissen oder doch geküsst?

Do. 17. August, 16 Uhr, Bürgerhaus, Rot am See, www.rotamsee.de