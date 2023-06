Theater Der kleine Vampir in Neuenstadt

Der kleine Vampir

Anton mag Gruselgeschichten über blutrünstige Vampire. Als er eines Tages einen Gruselfilm schaut, sitzt plötzlich Vampir Rüdiger auf seiner Fensterbank. Doch dieser ist ganz anders als die blutsaugenden Vampire, die Anton aus dem Fernseher kennt. Rüdiger ist klein, jung und eigentlich ganz in Ordnung. Auch Anna, Rüdigers Schwester, scheint anders als die eigentlichen Gruselfiguren zu sein. Doch Anton muss sich hüten, denn die immer hungrige Vampirtante Dorothee hat ein Auge auf ihn geworfen. Rüdiger und Anna hingegen müssen sich vor dem Vampirjäger und Friedhofswärter Geiermeier in Acht nehmen. Und dann steht auch noch das große Vampirfest an.

So. 2., So. 9., So. 16. Juli, jeweils 11 Uhr, Freilichtbühne Neuenstadt