Theater Der Raub der Sabinerinnen in Heidenheim

Der Raub der Sabinerinnen

Das Stück erzählt die Geschichte des Gymnasiallehrers Golwitz, der eine heimliche Liebe zum Schreiben und Aufführen von Theaterstücken besitzt. Als eine Theatertruppe in sein kleines Städtchen der 1950er Jahre kommt entschließt er sich sein Theaterstück »Der Raub der Sabinerinnen« aufführen zu lassen, möchte jedoch als Autor uerkannt bleiben. Seine Frau und seine Tochter sind praktischerweise verreist und so scheint sein Plan aufzugehen. Während die Thetargruppe den Haushalt der Gollwitz für Requisten plündern möchte steht plötzlich und zum großen Schreck Frau Gollwitz mit Tochter Paula in der Tür. Eine Komödie für die ganze Familie, geeignet für Kinder ab 10 Jahren.

Sa. 15. Juli, 20 Uhr, Naturtheater Heidenheim, www.naturtheater.de