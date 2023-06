Theater Der Sonnenkönig in Jagsthausen

Der Sonnenkönig

Jeden Morgen geht auf dem Hühnerhof die Sonne auf und jeden Morgen wird sie von dem Hahn Konrad mit einem lauten „Kikeriki!“ begrüßt. Eines Tages erklärt Konrad den Hühnern, dass die Sonne nur deshalb aufgeht, weil er kräht. Von diesem Tag an ist auf dem Hühnerhof nur noch einer der Chef: König Konrad! Aber was, wenn die ganze Sache auffliegt? Ein Theater für Kinder ab drei Jahren vom Autor des Bilderbuchklassikers „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat.“

Theater »Der Sonnenkönig«, Di. 4., Mi. 5., Di. 11., Mi. 12., Do. 13., Do. 20., So. 30. Juli, jeweils 10:30 Uhr, Götzenburg Jagsthausen