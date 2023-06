Theater Die Wanderhure in Untergruppenbach

Die Wanderhure

Es spielt im Jahre 1410 in Konstanz. Graf Ruppertus hält um die Hand der schönen Bürgerstochter Marie an, deren Vater es vor Glück kaum fassen kann. Doch hingegen der Überzeugung des Vaters möchte Graf Ruppertus nicht den Schutz vor der Willkür des Adels wahren. Um an das Vermögen seiner Verlobten zu gelangen, schafft er es mit einer Intrige, dass Marie geächtet und aus der Gesellschaft ausgestoßen wird. Auch ihre heimliche Liebe Michel, ein Wirtssohn, kann ihr nicht helfen. Um zu überleben, zieht sie mit Wanderhuren durch das Land, sie gibt nicht auf und kämpft um ihre Ehre, ihre Rechte und das Familienvermögen.

Theater, Fr. 14., Sa. 15., Mi. 19., Fr. 21., Sa. 22., Mi. 26., Fr. 28., Sa. 29. Juli, 20:30 Uhr, Burg Stettenfels Untergruppenbach