Theater Die Widerspenstige in Ellwangen

Die Widerspenstige

Signor Battista ist Vater zweier Töchter, bevor die Älteste jedoch nicht verheiratet ist, darf Bianca nicht heiraten. Die widerspenstige Katharina findet jedoch niemanden, der sie ehelichen will und sie selbst will das eigentlich auch nicht. Petruccio scheint der Retter in der Not zu sein. Der Handlung der Kömödie »Der Widerspenstigen Zähmung« von William Shakespeare grob folgend kommt das Theaterstück der TheaterMenschen e. V. Ellwangen zu einer anderen Konklusion.. Die Theater Menschen sind Laienschauspieler aus Ellwangen, die seit 2002 Theaterstücke inszenieren. Die Vorführung findet Open Air statt, bei schlechtem Wetter in den Großen Stallungen am Schloss.

Premiere am Mi. 26. Juli 2023, 20.00 Uhr, Theatersenke auf Schloss ob Ellwangen, www.ellwangen.de