Theater Forecast: Ödipus in Stuttgart

Forecast: Ödipus

Eine Seuche wütet in Theben. Das Orakel von Delphi verkündet, erst wenn der Tod des einstmaligen Herrschers Laios aufgeklärt wird, könne der Fluch weichen. König Ödipus muss erkennen, dass er unwissentlich zum Mörder seines Vaters und zum Gatten seiner Mutter geworden ist. Der Dramatiker Thomas Köck stellt in seiner Neudeutung des Ödipus-Stoffes die Frage nach der Verantwortung des Einzelnen ins Zentrum. Vorhersagen einer düsteren Zukunft gibt es zuhauf, doch warum fehlt die Kraft zum Handeln? Die modernen Orakel haben gesprochen, die Priester des Altertums wurden von Experten abgelöst. Wir alle wissen, was kommen wird, nämlich nichts, was wir nicht schon alle längst ahnen.

bis Fr. 21. Juli, 19.30 Uhr, Schauspielhaus, Stuttgart, staatstheater-stuttgart.de