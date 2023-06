Theater Giovanna d‘Arco in Heidenheim

Giovanna d‘Arco

Verdis Oper wurde 1845 in der Mailänder Scala uraufgeführt. Das Libretto stammt aus der Feder Temistocle Solera, beruht allerdings auf Friedrich Schillers »Die Jungfrau von Orléans«. Orleans wird von den Engländern belagert, Giovanna sieht sich von gott dazu berufen Frankreich zu retten und zieht in den Krieg. Die französische Nationalheldin, König Karl VII. von Frankreich und der Bösewicht Giacomo, Vater Giovannas sind die einzigen Hauptrollen in der Oper. Der Chor spielt in Verdis siebter Oper eine herausragende Rolle, welche vom Tschechischen Philharmonischen Chor Brünn übernommen wird. Vor der Vorstellung wird es einen Einführungsvortrag geben.

Premiere am Do. 20. Juli, 20 Uhr Festspielhaus Heidenheim, www.opernfestspiele.de