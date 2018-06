Theater im Fluss »Barbaren« im Kocherfreibad

× Erweitern Theater im Fluss Archivbild

Das »Theater im Fluss« in Künzels-au ist nicht nur für sein besonderes Ambiente im idyllischen Flussfreibad am Kocher bekannt, sondern auch für seine Inszenierungen. In der Saison 2018 erwartet die Besucher das Stück »Barbaren« von Maxim Gorki.

Vom Experiment zum Erfolgsschlager – Im Juni 2011 war das Experiment ein Freilicht-Theater im Kocherfreibad erfolgreich zu inszenieren geglückt. Dank der Unterstützung der Stadt Künzelsau, den zahlreichen Sponsoren und nicht zuletzt dem Engagements der Veranstalter präsentiert das Theater im Fluss auch in diesem Jahr wieder ein neues Stück. Zum 150. Geburtstag von Maxim Gorki wird sein nicht ganz so bekanntes Bühnenwerk »Barbaren« vom 5. Juni bis 7. Juli im Kocherfreibad zu sehen sein. »Die Zuschauer dürfen gespannt sein, vertraute Gesichter und Stimmen in neuen, vielleicht überraschenden Rollen zu erleben«, freut sich Landrat Dr. Matthias Neth, »Das Ensemble hat es sich zur Aufgabe gemacht, sein Publikum nicht nur mit seinen Darbietungen zu begeistern, sondern auch mit ihm ins Gespräch kommen. Somit ist das Theater im Fluss nicht nur eine Spielstätte, sondern auch ein Ort der Begegnung und des Dialogs.«

Maxim Gorki schrieb sein Stück »Barbaren« 1905, im Jahr der ersten Russischen Revolution, zwischen dem Petersburger Blutsonntag im Januar, an dem er beobachtet hatte, wie die demonstrierenden Massen vor dem Winterpalast zusammengeschossen wurden, und den Streiks und Straßenkämpfen im November und Dezember, die Gorki in Moskau als sozialistischer Sympathisant verfolgte. Wegen seines Aufrufs gegen das Januar-Gemetzel hatte er im Februar in der Peter-Pauls-Festung gesessen, war auf den Druck der europäischen Öffentlichkeit hin entlassen worden, hatte sich unter Polizeiaufsicht aufs Land zu verfügen: Unter diesen Bedingungen, im brütenden Kleinstadtsommer, schrieb er die »Barbaren«.

Das Schauspiel in vier Akten spielt in einer Kleinstadt. Hier leben schlichte Menschen, die sich im missgünstigen Beharren auf Gegebenem und egoistischem Verlangen nach Veränderung belauern. Aus der Großstadt kommen zwei Ingenieure mit Gefolge, um die eingestürzte Brücke instand zu setzen. Die Ankunft der von den Provinzlern gelangweilten und angewiderten Lebemänner ist ein großes Ereignis im tristen Leben der Ansässigen. Daraus entwickeln sich Intrigen und Affären. Im kalten manipulativen Spiel um Nadjeschda, die schöne Frau des örtlichen Steuer-

inspektors, verwischen sich die Grenzen zwischen Tätern und Opfern. Am Ende gibt es nur Verlierer. Sophia Budschewski

Theater im Fluss 2018

»Barbaren« von Maxim Gorki

Di. 5. Juni bis Sa. 7. Juli

Kocherfreibad, Künzelsau

www.theater-im-fluss.com