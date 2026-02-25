Theater im Fluss: Ein Volksfeind, 03.06. bis 10.07.26

Vom 3. Juni bis zum 10. Juli spielt das Theater im Fluss das Schauspiel »Ein Volksfeind« von Henrik Ibsen. Das Kurbad ist die wichtigste Einnahmequelle der Stadt. Es liefert die Grundlage für den wirtschaftlichen Aufstieg der Gemeinde. Der Badearzt Doktor Thomas Stockmann entdeckt, dass das Wasser im Kurbad verseucht ist. Er meint, diese Tatsache muss unbedingt öffentlich gemacht werden. Aus Angst vor wirtschaftlichem Ruin setzt sein Bruder, der Bürgermeister, alles daran, diese Veröffentlichung zu verhindern. Dr. Stockmann wird als »Volksfeind« beschimpft. Fakten treten auf beiden Seiten in den Hintergrund. Längst geht es nicht mehr nur um das Wasser im Kurbad.

Mi. 3. Juni bis Fr. 10. Juli, Freilichtbühne im Kocherfreibad, Künzelsau, theater-im-fluss.com