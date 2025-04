Theater im Fluss: Figaros Hochzeit

Liebe, Lust, List und Heimtücke – das ganze Spektrum menschlicher Emotionen, gewürzt mit feinem, teils spitzem Humor, bringt das »Theater im Fluss« in Künzelsau in diesem Jahr auf die Bühne. Die ­Komödie »Figaros Hochzeit oder Der tolle Tag« von Beaumarchais ist ein unterhaltsames Verwirrspiel, in dem ständig Personen auf- und abtreten – temporeich, pointiert und überraschend modern. Für Regie, Bühnenbild, Technik sowie die Schauspielerinnen und Schauspieler ist die Vielzahl an Rollen und Szenenwechseln in diesem Jahr eine besondere Herausforderung. »Damit die Inszenierung funktioniert, braucht es auf jeden Fall Türen, die ständig auf- und zugehen«, sagt Ilona Lenk, die für Bühnenbild und Kostüme verantwortlich ist.

Ihr Schneiderinnen-Team hat die ersten Kostüme bereits fertiggestellt. Nach den ersten Anproben im April beginnen im Mai die Proben auf der Freilichtbühne. Denn die Premiere rückt näher. Neben Regisseur Thomas Höhne und der Musikerin Katerina Kraft zählt Lenk zu den drei Profis im Ensemble des ­Amateurtheaters, das seit 2011 den Anspruch verfolgt, »hochwertiges Schauspiel mit literarischem Niveau« im Kocherfreibad Künzelsau zu zeigen. ­Natürlich denkt man bei Figaros Hochzeit sofort an Mozarts gleichnamige Oper – musikalische Anklänge daran sind in der Inszenierung durchaus zu ­finden.

Das Geschehen auf der Bühne ist turbulent: Figaro steht kurz vor seiner Hochzeit mit der schönen ­Suzanne. Doch sein Herr, Graf Almaviva, hat ein ­Auge auf die Braut geworfen. Mit Scharfsinn, List und einer Portion Glück stellen Figaro und Suzanne dem lüsternen Grafen so manche Falle – und ­bringen damit den gesamten Hofstaat in Aufruhr. Verwechslungen, Geheimnisse und unerwartete Bündnisse treiben die Komödie rasant voran. Ein wesentliches Auswahlkriterium für das Ensemble war, dass »sich hinter der turbulenten Fassade eine bissige Kritik an Machtmissbrauch und Arroganz verbirgt – Themen, die auch heute nichts an Aktualität verloren haben.« Das große Ensemble reicht von Graf und Gräfin über Figaro und Suzanne bis hin zu Chor, Landleuten, Schlossdienerschaft und Volk.

Erstmals lädt das »Theater im Fluss« vor der Premiere zu einer Matinee ein: Am 18. Mai von 10.30 bis ca. 11.45 Uhr gibt Regisseur Thomas Höhne am Spielort (Kocherfreibad Künzelsau) Einblicke in ­Inszenierung und Hintergründe des Stücks. ­Anschließend kann das Publikum bei einer öffentlichen Probe ausgewählter Szenen dabei sein. Der Eintritt kostet 9 €, inklusive Sektausklang. Karten sind ausschließlich vor Ort erhältlich – ein Vorverkauf findet nicht statt.

Spieltermine:

Mi. 4. (Premiere Empfang 18.00 Uhr), Fr. 6, Sa. 7., Fr. 13., Sa 14., Do. 19., Fr. 20., Sa. 21., Do. 26., Fr. 27. Juni

Do. 3., Fr. 4, Sa. 5., Fr. 11. Juli

Weitere Termine und Ticketinformationen gibt es unter www.theater-im-fluss.com