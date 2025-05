Theater in Braunsbach: Der Raub der Sabinerinnen

1883 schrieben die Gebrüder Franz und Paul von Schönthan den Raub der Sabinerinnen, einen Schwank in vier Akten, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch die Bearbeitung von Curt Goetz zu einem Klassiker auf deutschen Theaterbühnen wurde. Dieses Stück wurde sowohl in der Originalfassung und auch in der bearbeiteten Fassung mehrfach verfilmt. 1970 wurde sogar am Metropol-Theater (Berlin-Mitte) eine Musicalfassung in acht Bildern uraufgeführt. Am bekanntesten ist wohl der Theatermittschnitt mit dem deutschen Theaterurgestein Willy Millowitsch (1991). Die Rolle des Theaterdirektors Emanuel Striese gilt als die Paraderolle für jeden komödiantischen Schauspieler. Da die Geschichte in weiten Teilen ohne Orts- und Zeitangabe ist, hat das Theater in Braunsbach sie in die jüngere Vergangenheit gelegt, in eine Zeit, in der Lehrer Gymnasialprofessor genannt wurden und noch Respektspersonen waren. Wir erhalten Einblick in die Familie von Professor Gollwitz, bestehend aus ihm selbst, seiner Frau Friederike (»Mutter« genannt), den Töchtern Marianne (verheiratet mit dem Arzt Leopold Neumeister) und Paula (dem Nesthäkchen). Natürlich darf in einem solchen Haushalt eine dienstbare Seele nicht fehlen, hier ist es das Dienstmädchen Rosa. Während Mutter und Paula in Erholungsurlaub sind, weiß sich der gelangweilte Professor nicht anders abzulenken, als aufzuräumen, wobei er ein von ihm in der Studentenzeit geschriebenes lyrisches Werk, sein »Opus Magnum«, den »Raub der Sabinerinnen«, wiederentdeckt, das er seinem Dienstmädchen Rosa vorliest. Der Schmierentheaterdirektor Emanuel Striese überredet den Professor, das Stück auf die Bühne bringen zu dürfen, was zu zahlreichen humorvollen Verwicklungen führt.

