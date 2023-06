Theater in Jagsthausen - Des Kaisers neue Kleider

Des Kaisers neue Kleider

Für seine Majestät, den Kaiser, gibt es nichts Wichtigeres auf der Welt als Kleider. Seine Pflichten vernachlässigt er und sein Volk leidet Hunger, während die Garderobe überquillt. Eines Tages kommt ein Mann an den Hof, welcher von sich behauptet, er könne Kleider weben, die nur von dummen oder von denjenigen nicht gesehen werden können, die nicht für das eigene Amt taugen. Der Kaiser gibt sofort die Herstellung dieser seltenen Stoffe in Auftrag. Doch weder er noch sein Minister noch das Volk können sehen, was der Fremde zu weben behauptet, wenngleich es niemand zugeben möchte. Gibt es denn niemanden im Land, der seiner eigenen Wahrnehmung traut?

Theater, Di. 4., Mi 5., Di. 11., Mi. 12., Do. 13., Do. 20., So. 30. Juli, 10:30 Uhr, Götzenburg Jagsthausen