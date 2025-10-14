Theater in Plochingen: Mord auf Schloss Haversham

Am Montag, dem 3. November 2025 ist die Badische Landesbühne mit der Krimi-Komödie „Mord auf Schloss Haversham“ zu Gast in der Stadthalle Plochingen (Hermannstraße 25, 73207 Plochingen).

Man stelle sich vor: Eine Amateurtheatertruppe will einen englischen Krimi auf die Bühne zaubern. Aber alles geht schief. Das mit Abstand lustigste Theaterstück der Welt. Pleiten, Pech und Pannen lassen die Lachmuskeln keine Sekunde zur Ruhe kommen.

Herzlich willkommen zur Premiere der alljährlichen Theaterproduktion der Polytechnischen Universität: Mord auf Schloss Haversham; ein spannungsgeladenes, englisches Kriminalstück im Stile Agatha Christies. Alle Beteiligten erwarten voller Vorfreude die Premiere. Ein bisschen Lampenfieber haben sie auch. Toi Toi Toi und Hals- und Beinbruch! Wird schon schiefgehen. Und wie! Türen lassen sich nicht öffnen. Wanddekorationen fallen zu Boden. Requisiten sind vertauscht oder verschwunden. Dialoge laufen in der falschen Reihenfolge ab. Ein Missgeschick jagt das nächste. Die Premiere von Mord auf Schloss Haversham artet zunehmend zu einer Katastrophe aus. Egal, die Schauspieler*innen kämpfen sich tapfer durch die Vorstellung. The show must go on!

Die vielfach nachgespielte britische Komödie läuft in London seit ihrer Uraufführung 2012 am laufenden Band. Ein Gag-Feuerwerk, das nicht nur Freund*innen des britischen Humors und des entgrenzten Slapsticks Bauchweh vor Lachen verursachen wird.

Karten zum Preis von 22,- bis 26,- € (ermäßigt von 15,- bis 17,- €) gibt es im Vorverkauf in der PlochingenInfo (Marktstraße 36, 73207 Plochingen). Reservierungen über: Tel. 07153 / 7005-250. Vorstellungsbeginn 20 Uhr. Veranstalter: Kulturamt Plochingen. Weitere Informationen unter: www.plochingen.de/Theater