Theater in Plochingen: „Woyzeck“

Am Donnerstag, dem 23. Januar 2020 ist die Württembergische Landesbühne Esslingen mit dem Schauspiel „Woyzeck“ nach dem Drama von Georg Büchner zu Gast in der Stadthalle Plochingen (Hermannstraße 25, 73207 Plochingen).

Dem Soldaten Franz Woyzeck und seiner Geliebten Marie hat das Leben kein glückliches Ende zugedacht. Von seinem Hauptmann getriezt, vom Doktor für Experimente missbraucht - für Franz Woyzeck gibt es nur in der Liebe einen Silberstreif am Horizont. Bis der schöne, starke Tambourmajor in der Stadt auftaucht und sich Marie ihm zuwendet. Woyzeck sieht nur einen Ausweg: Marie zu töten. Seine Tat legt auf brutale Weise offen, dass eindeutige Kategorien in einer Gesellschaft, die manchen gar das Beten unmöglich macht, nicht mehr wirksam sind: gut und böse, Opfer und Täter.

Georg Büchners dramatisches Fragment „Woyzeck“ geht auf einen Kriminalfall zurück: Der arbeitslose Friseur Johann Christian Woyzeck erstach 1821 in Leipzig seine Geliebte Johanna Christiane Woost. Die Tat löste gerichtspsychiatrische Auseinandersetzungen über Schuldfähigkeit und soziale Ursachen der Verbrechen aus, die auch nach der Hinrichtung Woyzecks 1824 weitergeführt wurden. Die karge, fast zerrissene Sprache Büchners, die fehlende Struktur – sie spiegeln den inneren Zustand der Figuren: unüberschaubar, unbeherrschbar, unberechenbar. Auf eindringliche, intensive Weise erzählt die Musiktheaterversion mit der Musik von Tom Waits Büchners düstere Geschichte des Soldaten Woyzeck.

Karten zum Preis von 20,- bis 24,- € (ermäßigtvon 13,- bis 15,- €) gibt es im Vorverkauf in der PlochingenInfo (Marktstraße 36, 73207 Plochingen) oder ab 19.15 Uhr an der Abendkasse. Reservierungen über: Tel. 07153 / 7005-250. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Veranstalter ist das Kulturamt Plochingen.