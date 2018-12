Theater-Scheune eröffnet vor Silvester

× Erweitern Foto: Lindenhof Lindenhof

Seit Anfang Mai 2017 wird im Theater Lindenhof umgebaut. Nun nähert sich das Projekt endlich seinem Abschluss. Ein neuer Verwaltungstrakt mit Aufzug für Publikum und Bühnentechnik erweitert die bisherige Theaterscheune und bietet Mitarbeitern und Besuchern in Zukunft mehr Komfort. Am 29. Dezember soll das erste Mal in der Scheune gespielt werden, im März soll dann der komplette Anbau fertig und beziehbar sein. Laut dem Kaufmännischen Leiter Christian Burmeister-van Dülmen liegen die Baukosten bei etwa 2,65 Millionen Euro. Als Unterstützung für die neue Scheune konnten schon 20 Sitzpaten und 4 Treppenpaten geworben werden. »Wir freuen uns sehr, wenn wir merken, dass unsere Nachbarn und Freunde aus der Industrie uns als Kulturbetrieb unterstützen«, so Intendant Stefan Hallmayer. Und er freue sich, dass nach dem Umbau endlich mehr Raum ist, um bei Anfragen für Firmenfeiern oder private Veranstaltungen attraktive Angebote machen zu können.

Alle Infos unter www.theater-lindenhof.de