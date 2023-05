Theatergruppe Braunsbach: Sein letzter Vorhang

Kriminalkomödie nach Bernd Spehling. Der ehemals berühmte Theaterregisseur und Entertainer Theo Kampmann ist tot! Sein »Abgang« muss allerdings recht heftig gewesen sein, da er sich nicht an seine letzten Tage erinnern »kann« oder »will«? Deshalb macht er immer mal wieder eine Stippvisite in seiner alten Wohnung und beobachtet den Reigen der Hinterbliebenen und die Kommissarin, die seinen Tod aufklären möchte. Die erhält Unterstützung durch ihren Mitarbeiter und einen Kriminalpsychologen. War es ein Verbrechen aus Leidenschaft oder aus Geldgier? Denn just vor seinem Tod hat Theo eine riesige Geldsumme beim Glücksspiel gewonnen. Da die Hinterbliebenen vorwiegend weiblich sind und sich aus seiner Noch-Ehefrau, seiner Geliebten und einer Schamanin zusammensetzen, gibt es garantiert immer wieder interessante Begegnungen und Gespräche. wol/Norbert Frank

Fr. 21., Sa. 22., Fr. 28. und Sa. 29. Juli, Kulturinsel Braunsbach

www.theater-in-braunsbach-ev.de