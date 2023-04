Theaterschiff Heilbronn: Die Schupfnudel*Innen

Am 5. Mai startet das Theaterschiff Heilbronn in die neue Saison und feiert Premiere mit seinem Comedy-Musical »Die Schupfnudel*innen« von Nicolai Köppel und Heinz Kipfer. Zu Musik aus den 80ern, die alle Genres umspannend von den Ärzten bis zu Herbert Grönemeyer reicht, beschäftigt sich das Theaterschiff Ensemble mit Gender-Fragen und allem was Frauen zur Verzweiflung bringen kann. Witzig und ironisch wird an das aktuelle Thema herangegangen und die Unterschiede der Geschlechter musikalisch diskutiert. Eine Revue mit Johanna Altmann, Agnieszka Bonomi, Andreas Posthoff, die Spaß macht.

Die Schupfnudel*Innen, Premiere am Fr. 5. Mai, 20 Uhr, Theaterschiff Heilbronn

www.theaterschiff-heilbronn.com