Theatersommer in Aalen: »State of the Union« (21.6. bis 3.8.)

Ein Pub. Ein Paar. Eine Komödie. Darum dreht sich alles auf Schloss Wasseralfingen, wenn dort das Theater der Stadt Aalen noch bis zum 3. August Nick Hornbys Komödie „State of the Union. Eine Ehe in zehn Sitzungen“ zeigt.

Für „State of the Union“ verwandelt sich der gesamte Innenhof des Schlosses in ein britisches Pub inklusive Bar und typischer Soundkulisse. Das Besondere: Die Bühnenbild-Bar ist sowohl vor der Vorstellung als auch während der Pause für das Publikum geöffnet, das sich hier mit Getränken versorgen kann. An dieser Bar treffen sich Louise und Tom, bevor sie sich der wöchentlichen Paartherapie stellen. Denn Louise ist fremdgegangen und Tom ist ausgezogen, trotzdem wollen beide ihre Ehe nicht kampflos aufgeben. Um ihre Nerven zu stärken, treffen sie sich vor jeder Sitzung auf ein Getränk, spekulieren über die anderen Gäste oder lassen jahrealte, bisher immer unter den Teppich gekehrte Konflikte wieder aufkochen. Mal hat der eine Oberwasser, mal die andere, und die Gelegenheit für eine gute Pointe lässt sich keiner von beiden nehmen. Die für Nick Hornby typisch schnellen, geistreichen und witzigen Dialoge, in denen das Paar Schritt für Schritt seinen „ehelichen Brexit“ verhandelt, bringen Julia und Malte Sylvester, die sich mit dieser Produktion als Ensemblemitglieder aus Aalen verabschieden, in insgesamt 19 Vorstellungen auf die Bühne.

