Theatersommer in Aalen

Ein Pub. Ein Paar. Eine Komödie. Darum dreht sich alles auf Schloss Wasseralfingen, wenn dort das Theater der Stadt Aalen ab dem 21. Juni Nick Hornbys »State of the Union. Eine Ehe in zehn Sitzungen« zeigt. Und auch im Park von Schloss Fachsenfeld wird Open Air Theater gespielt: Seit dem 31. Mai kann das Publikum der 14-jährigen Isa buchstäblich auf ihrem Weg folgen.

Für »State of the Union« verwandelt sich der gesamte Innenhof von Schloss Wasseralfingen in ein britisches Pub inklusive Bar und typischer Soundkulisse. Hier treffen sich Louise und Tom, bevor sie sich der wöchentlichen Paartherapie stellen. Denn Louise ist fremdgegangen und Tom ist ausgezogen, trotzdem wollen beide ihre Ehe nicht kampflos aufgeben. Um ihre Nerven zu stärken, treffen sie sich vor jeder Sitzung auf ein Getränk, spekulieren über die anderen Gäste oder lassen jahrealte, bisher immer unter den Teppich gekehrte Konflikte wieder aufkochen.

Mal hat der eine Oberwasser, mal die andere, und die Gelegenheit für eine gute Pointe lässt sich keiner von beiden nehmen. Die für Nick Hornby typisch schnellen, geistreichen und witzigen Dialoge, in denen das Paar Schritt für Schritt seinen »ehelichen Brexit« verhandelt, bringen Julia und Malte Sylvester in insgesamt 19 Vorstellungen bis einschließlich 3. August auf die Bühne.

Parallel zu »State of the Union« zeigt das Theater Wolfgang Herrndorfs »Bilder deiner großen Liebe« im Park von Schloss Fachsenfeld, einem Ort, der nicht besser passen könnte, wird der Fragment gebliebene Roman des »Tschick«-Autors doch häufig als »Road Novel zu Fuß« bezeichnet. Und so kann das Publikum die aus einer Psychiatrie ausgebrochenen Protagonistin Isa auf ihrem Weg durch den frühsommerlich-blühenden Park begleiten und ihre Begegnungen mit anderen Menschen hautnah miterleben. Diese von Arwid Klaws gespielten Figuren könnten unterschiedlicher nicht sein: Während der eine Isas Orientierungslosigkeit erkennt und ihr helfen möchte, nutz der andere Isas durch ihre Krankheit etwas andere Wahrnehmung der Welt für sich aus. Gleichzeitig gibt Larissa Wagenhals, die die Rolle der Isa übernimmt, Einblick in die gesamte Gefühlspalette ihrer Figur, zeigt, was ihre starken Gefühle auslöst und wie sie gesellschaftliche Regeln austestet. Der berührende Spaziergang ist noch bis zum 24. Juli zu sehen.

Bilder deiner großen Liebe

Sonntag, 1. Juni, 19 Uhr,

Freitag, 6. Juni, 19 Uhr,

Donnerstag, 12. Juni, 19 Uhr,

Freitag, 27. Juni, 19 Uhr,

Samstag, 28. Juni, 19 Uhr,

Sonntag, 29. Juni, 19 Uhr,

Donnerstag, 3. Juli, 19 Uhr,

Donnerstag, 10. Juli, 19 Uhr,

Donnerstag, 17. Juli, 19 Uhr,

Donnerstag, 24. Juli, 19 Uhr,

jeweils im Schlosspark Fachsenfeld

State of the Union

Samstag, 21. Juni, 20 Uhr,

Sonntag, 22. Juni, 19 Uhr,

Freitag, 4. Juli, 20 Uhr,

Samstag, 5. Juli, 20 Uhr,

Sonntag, 6. Juli, 19 Uhr,

Freitag, 11. Juli, 20 Uhr,

Samstag, 12. Juli, 20 Uhr,

Sonntag, 13. Juli, 19 Uhr,

Freitag, 18. Juli, 20 Uhr,

Samstag, 19. Juli, 20 Uhr,

Sonntag, 20. Juli, 19 Uhr,

Freitag, 25. Juli, 20 Uhr,

Samstag, 26. Juli, 20 Uhr,

Sonntag, 27. Juli, 19 Uhr,

Mittwoch, 30. Juli, 20 Uhr,

Donnerstag, 31. Juli, 20 Uhr,

Freitag, 1. August, 20 Uhr,

Samstag, 2. August, 20 Uhr,

Sonntag, 3. August, 19 Uhr,

jeweils im Schloss Wasseralfingen, Tickets: Theaterkasse im Alten Rathaus, Aalen, online unter theateraalen.de sowie bei allen Reservix-VVK-Stellen