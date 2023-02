This is the Greatest Show 2023 in Heilbronn

This is the Greatest Show 2023

Die größten Musical Hits aller Zeiten sind wieder auf den Bühnen Deutschlands unterwegs. Dabei werden die beliebtesten und bekanntesten Songs aus den erfolgreichsten Musicals von unseren größten deutschen und österreichischen Musical-Stars auf der Bühne interpretiert. Mit ihren unverwechselbaren und berührenden Stimmen entführen die Musical-Stars Jan Ammann, Andreas Bieber, Maya Hakvoort, Drew Sarich und Michaela Schober das Publikum in den bunten Kosmos unvergesslicher Musical-Erfolge. Für jede Menge Bewegung und Klangexplosionen auf der Bühne sorgen die Showman-Singers: ein speziell für diese Show zusammengestelltes, hochkarätiges achtköpfiges Gesangsensemble, das gemeinsam mit den Stars des Abends ein Feuerwerk der großartigen Stimmen entzünden wird. Begleitet werden sie von einer hervorragenden Liveband.

Fr. 24. März, 20 Uhr, Harmonie Heilbronn

www.provinztour.de