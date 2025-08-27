Thomas Scheytt: Piano Solo, 28.09.25

Thomas Scheytt kommt mit Klassikern des Blues & Boogie Woogie und eigenen Kompositionen in den Wurmbrandsaal im Alten Schloss in Gaildorf. Er gehört zu den meistbeschäftigten Musikern der europäischen Blues- und Boogie-Szene. Scheytt ist seit über 20 Jahren nicht nur als Solist, sondern auch mit seinem Trio Boogie Connection in Jazzclubs und auf Festivals im In- und Ausland zu Gast – allein vier Mal beim weltberühmten New Orleans Jazz Festival in ­Ascona.

So. 28. September, 11.30 Uhr, Hospitalkirche, Schwäbisch Hall, www.schwaebischhall.de