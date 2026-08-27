Thomas Schreckenberger in Sinsheim (19. & 20.9.26)

Oft beschleicht einen schon morgens, beim Lesen der Nachrichten, das Gefühl, man sei der einzig Normale auf der Welt. Dann trifft man den Nachbarn und plötzlich ist man sich sogar ziemlich sicher! Manchmal könnte man angesichts seiner Mitmenschen ja schon verzweifeln: Durchgeknallte Extremisten bedrohen die Demokratie, gierige Profiteure die Umwelt und die Teilnehmer von »Bauer sucht Frau« den Verstand! Es hilft also alles nichts – es heißt Ärmel hochkrempeln und der Misere den Kampf ansagen! Thomas Schreckenberger, ausgezeichnet mit zahlreichen Kleinkunstpreisen, rechnet ab mit all den Irrsinnigen in Politik, Gesellschaft und Alltagsleben.

Sa. 19. & So. 20. September, 19:30 Uhr, Kulturquartier Würfel, Sinsheim, www.wuerfeltheater.de