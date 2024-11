Thomas Schreckenberger – »Nur die Lüge zählt« am 15. November in Neckarsulm

In Thomas Schreckenbergers neuem Pro­gramm dreht sich alles um die Wahrheit und vor allem um die Lüge. Gelogen wird ständig und überall. Dabei gibt es harmlose Lügen („Ich hab ja nichts anzuziehen!“) oder Lügen, um den anderen nicht zu verletzen. Heute verbreiten sich Lügen zudem immer schneller und das Internet dient als Brand­beschleuniger: Bots, Trolle, Fake-News und Verschwörungstheoretiker überschwemmen das Netz mit den abstrusesten Ideen: Bill Gates will uns allen Chips einpflanzen, unsere Spitzenpolitiker sind in Wahrheit gefühllose Echsenwesen und die SPD ist angeblich eine sozialdemokratische Partei! Doch auch der Alltag wird immer unsicherer, wenn digitale und analoge Welt verschmel­zen – man weiß kaum mehr, wem oder was man noch glauben kann. Die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verschwimmen immer mehr.

Fr. 15. November, 20 Uhr, Brauhaus, Neckarsulm

hierspieltdiemusik.info