Thorsten Havener im Gespräch

× Erweitern Foto: Sammy Hart Thorsten Havener

Thorsten Havener ist Körpersprache-Experte, Gedankenleser, Mentalist, Coach, Buchautor. Er macht sein Publikum staunen und führt eindrucksvoll vor Augen, was Mut und Vertrauen bewirken können. Am 3. April ist er in Heilbronn zu Gast. Vorab verriet er MORITZ-Redakteurin Simone Heiland, warum Geheimnisse so wichtig sind.

Herr Havener, die Süddeutsche hat Sie als »angehendes Weltwunder« bezeichnet. Wie kam’s dazu?

TH: Ja (lacht). Das ist eine Zeile, über die ich mich wahnsinnig gefreut habe. Da hatte ich mein allererstes Buch geschrieben: »Sei, was Du denkst«. Es gab eine Buchpräsentation im Café Glockenspiel in München und danach haben die das geschrieben. Und ich habe das natürlich nicht dementiert. Das sind solche Sätze, die nimmt man, freut sich drüber und schweigt.

Die halten ein Leben lang. Sowas hab‘ ich noch nie gelesen. Das ist wirklich toll. In Ihrem aktuellen Buch »Sag‘ es keinem weiter« befassen Sie sich mit Geheimnissen. Wie viele Geheimnisse haben Sie denn?

TH: Meinen Sie beruflich oder privat?

Wie Sie’s sagen wollen.

TH: Also beruflich hab‘ ich natürlich sehr viele Geheimnisse, denn meine ganze Kunstform beruht ja darauf, dass ich einen Deal mit dem Publikum habe. Der Deal ist: Ihr werdet einer Sache beiwohnen und ich sage Euch, Ihr werdet es genießen. Aber ich sage Euch nicht ganz genau wie es geht.

Und privat? Wenn Sie’s schon angesprochen haben.

TH: Ja, privat habe ich gar nicht so viele Geheimnisse vor anderen. Ich habe Geheimnisse mit meiner Familie gemeinsam, aber die verraten wir keinem. Und das macht etwas ganz Tolles. Das stärkt nämlich den Familienzusammenhalt und die Bindung zwischen mir und meiner Frau natürlich ganz erheblich.

Ja, aber ist das nicht auch etwas Normales? Hat das nicht jeder?

TH: Na ja, doch, hoffentlich hat das jeder, aber es wird immer weniger wertgeschätzt. Wir leben in einer Zeit, in der inzwischen bei Instagram und Facebook sämtliche Darmprobleme und Nahrungsmittelintoleranzen gepostet werden. Es geht immer mehr Privatheit verloren. Das ist eine Entwicklung, bei der ich nicht mitmachen möchte. Es geht aber nicht um Geheimniskrämerei, sondern um Diskretion. Und Diskretion ist aus der Mode gekommen. Man muss sich überlegen, was die Folge davon ist. Geheimnisse zu haben, ist etwas Wunderbares, denn sie haben eine ganz wichtige Funktion.

Nämlich?

TH: Sie schützen. Geheimnisse bieten Schutz. Einmal bieten sie demjenigen Schutz, der es hat. Er schützt sich entweder selbst damit oder er schützt eine Sache. Da kann ich Ihnen ein schönes Beispiel geben: Vor ein paar Jahren kam ich in das Zimmer meiner ältesten Tochter und habe gesehen, wie sie schnell ein paar Blätter Papier weg legte. Jetzt vertraue ich meiner Tochter, und ich weiß, dass Jugendliche ihre Geheimnisse brauchen, also hatten wir so eine stillschweigende Übereinkunft: Sie hat so getan, als wäre nichts. Und ich habe so getan, als hätte ich nichts gesehen. Ich dachte mir, wenn’s wirklich wichtig ist, wird sie es mir schon erzählen. Wenn nicht, dann ist das auch ihr gutes Recht, Dinge für sich zu behalten. Zwei Tage später sitze ich im Wohnzimmer und spiele Gitarre, da kommt meine Tochter und drückt mir genau dieses Blatt in die Hand, das sie zwei Tage vorher vor mir versteckt hatte. Sie hatte ein Lied geschrieben, konnte aber die Akkorde nicht so schnell greifen und bat mich, es für sie zu spielen. Und das war natürlich fantastisch. Jetzt muss man aber fragen: Was wäre gewesen, wenn ich sie zwei Tage vorher zur Rede gestellt hätte, wenn ich misstrauisch gewesen wäre? Die Folge wären zwei Dinge gewesen: Das Lied wäre nie fertig geworden, ich hätte es verdorben. Und sie hätte mir nicht mehr vertraut, eine Bindung wäre verloren gegangen. Und so wurde die Bindung sogar noch stärker. Das heißt, das Geheimnis, das meine Tochter um das Lied gemacht hat, hat es geschützt; es war noch nicht so weit. Wie der Künstler, der seine Staffelei noch nicht umdreht, bevor das Bild fertig ist. Ich glaube, dass Geheimnisse da eine ganz große Rolle spielen und auch ein sehr großes Hilfsmittel sind.

Sie sagen, Geheimnisse bieten Schutz. Welche Bedeutung haben sie noch?

TH: Das Wort „Geheimnis“ wurde von Martin Luther kreiert. Er hat bei seiner Bibelübersetzung einen Begriff für das Wort „Mysterium“ gesucht. Und so ist das Wort „geheim“ entstanden, also „innerhalb meiner vier Wände“, die Dinge bleiben in den eigenen vier Wänden. Das schafft auch eine Faszination. Wenn ich zu meiner Frau sage, ziehe Dich schön an, wir gehen heute Abend aus, ihr aber nicht verrate, wo wir hingehen, dann wird es spannend.

Sind Sie inspiriert durch Samy Molcho oder wie hat sich Ihre Leidenschaft für Ihren Beruf, für Ihre Berufung entwickelt?

TH: Ich kann mich tatsächlich an einen Auftritt von Samy Molcho in „Bio's Bahnhof“ erinnern, das war vielleicht Ende der 70er oder Anfang der 80er Jahre. Das ist schon hängen geblieben. Es war allerdings nicht so, dass das mein Leben verändert hätte. Für mich war vielmehr ein Schlüsselmoment, als ich David Copperfield zum ersten Mal gesehen habe. Und danach habe ich mich inspirieren lassen von Menschen wie Derren Brown (britischer Zauberkünstler, Mentalist und Maler, Anm.d.Red.). In dieser Tradition sehe ich mich dann eher. Und die Körpersprache kam bei mir als Bonus dazu. Ich habe mich mit all diesen Themen beschäftigt, mit Wahrnehmung und Suggestion, mit Mentalstrategien und Merkhilfen. Und die Körpersprache hat sich irgendwie eingeschlichen.

Und wann war der Moment, in dem Sie wussten, das möchte ich zu meinem Beruf machen?

TH: Das hat sich entwickelt. Die Faszination war vom ersten Moment an da. Ich habe mit 13 zum ersten Mal auf einer Bühne gestanden und Zaubertricks gezeigt, an einem Adventsnachmittag, das weiß ich noch ganz genau. Dieser Auftritt war ein voller Erfolg. Wäre er das nicht gewesen, hätte ich die Zauberei vielleicht gelassen und etwas ganz anderes gemacht. Aber bei diesem Auftritt ist etwas mit mir passiert. Ich habe gemerkt, ich kann auf der Bühne stehen, ich kann Menschen unterhalten und ihre Aufmerksamkeit lenken. Und ich habe die Gabe, sehr genau zu beobachten. So ist das entstanden. Ich bin also nicht als Jugendlicher herumgerannt und habe gesagt, ich werde mal Künstler. Es ist einfach passiert. Ich habe dann sehr schnell sehr viele Auftritte machen können und habe mir damit mein ganzes Studium größtenteils selbst finanziert. Am Schluss habe ich eigentlich nur noch fertig studiert, weil es mir wichtig war, das abzuschließen. Weil es mir auch großen Spaß gemacht hat, Sprachen zu studieren. Mir war aber völlig klar, dass ich in dem Beruf nicht arbeiten werde.

Sind Sie in irgendeiner Weise vorbelastet? Gab's jemanden in Ihrer Familie mit ähnlichem Werdegang?

TH: Die Geschichte ging mit meinem großen Bruder los. Er war der erste Zauberer, den ich live gesehen habe. Ich wollte natürlich gerne wissen, wie das geht. Mein Bruder hat mir aber nie auch nur einen seiner Tricks verraten. Mein Bruder ist ums Leben gekommen und ich habe seinen Zauberkoffer dann in mein Zimmer gestellt, aber ganz lange Zeit nicht geöffnet. Denn er barg ja ein Geheimnis. Und das hat mir einen Heidenrespekt eingeflößt, denn er wollte ja nicht, dass ich den öffne. Irgendwann war die Faszination dann aber größer, und ich habe ihn geöffnet und mich mit dem Inhalt beschäftigt. Mein Bruder hat sich bei seinen Zaubertricks oft dadurch verraten, dass er, wenn er beispielsweise eine Münze verschwinden ließ, gegrinst hat. Ich habe schnell gemerkt, dass ich da viel cooler bin, ich konnte viel besser eine Unschuldsmiene aufsetzen.

Ich habe gelesen, Sie sind Coach in Huna, und das Ganze auf Hawaii. Das müssen Sie bitte erklären.

TH: Huna ist ein hawaiianisches Wort für »Geheimnis«. Ich beschäftige ich mich schon seit 25 Jahren mit dieser Philosophie. Vor vier Jahren war ich dann mit meiner Familie auf Hawaii und habe mich dort vor Ort sehr intensiv in die Lebensphilosophie eingearbeitet. Die Lehre basiert auf dem geheimen inneren Wissen der Polynesier. Das ist wie ein Betriebssystem für unsere Gedanken. Sehr viel von dem, was ich mache ist beeinflusst durch diese Art zu denken. Und ich habe dann tatsächlich diese Coaching-Ausbildung auch gemacht. Ja.

Was ist denn der größte Fehler, den wir in unserer Kommunikation machen.

TH: Das pauschal zu sagen ist schwierig. Ich werde nach meinen Auftritten oft gefragt, wie man es schaffen kann, Abstand zu gewinnen. So, dass man seine Probleme im Beruf nicht mit nach Hause schleppt. Das ist für viele Menschen offenbar ganz schwierig, weil sie den Fokus verloren haben. Also die Frage ist, wie ich mich auf das konzentrieren kann, was im Moment wesentlich ist. Und das ist gar nicht so schwierig: Man kann sich nach einem stressigen Arbeitstag zuhause fünf Minuten Zeit nehmen und sich zum Beispiel nur auf seinen Atem konzentrieren. Die Probleme, die da sind, beiseiteschieben, die spielen erst morgen wieder eine Rolle, und ganz bei sich sein. Sie können sich zum Beispiel auf Geräusche, die Sie umgeben, fokussieren; oder schauen, was in dem Raum zu sehen ist; vielleicht ein Bild genauer betrachten, das da schon ewig hängt, das man aber noch nie mit allen Sinnen wahrgenommen hat. Dann sind Sie plötzlich wirklich präsent. Um auf Ihre Ursprungsfrage zurückzukommen: Wenn ich einen Fehler herauspicken sollte, den wir im Umgang miteinander machen, dann würde ich sagen, es ist die Präsenz.

Die fehlende Präsenz.

TH: Genau. Wenn ich mit Ihnen telefoniere, gucke ich nicht nebenbei noch aufs Handy, überlege, was für eine E-Mail ich gleich noch schreiben muss oder welche Termine ich heute noch habe. Das spielt für mich jetzt gerade keine Rolle. Das heißt, ich bin bei Ihnen. Ich führe jetzt dieses Gespräch mit Ihnen und Sie sind in diesem Moment wichtig und sonst nichts. Und ich glaube und hoffe, dass mein Gegenüber das hoffentlich spürt.

Unbedingt! Das hat ja auch etwas mit Höflichkeit und Wertschätzung zu tun.

TH: Ja, diese ganzen Tugenden gehen so ein bisschen verloren. Man denkt immer, das ist so etwas Altmodisches, das niemand mehr braucht. Aber Höflichkeit ist eine sehr schöne und auch wichtige Tradition – sich auf einen Menschen oder auf eine Sache zu konzentrieren. Multitasking, das weiß man heute, funktioniert nicht.

Eines muss ich unbedingt noch ansprechen: Ich habe gelesen, Sie mögen Spaghetti-Eis, aber keine nackten Füße. Was ist da schiefgelaufen in Ihrem Leben?

TH (lacht): Das ist auch so ein Thema. Es gibt Dinge, die mögen wir, und andere mögen wir überhaupt nicht. Wenn wir etwas überhaupt nicht mögen, dann nehmen wir uns die Möglichkeit, uns ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Umgekehrt genau dasselbe. Daher kommt auch der Spruch »Liebe macht blind«. Wir sehen die Fehler nicht, wenn wir jemanden oder etwas sehr mögen. Wir werden auch unvernünftig, wenn wir etwas unbedingt wollen, obwohl wir wissen, es wäre vielleicht sinnvoller, es nicht zu machen. Diese beiden Gegenpole – etwas mögen und etwas nicht mögen – das sind somit auch zwei Hilfsmittel die mir sagen, ich sehe gerade etwas nicht so, wie es wirklich ist. Und dann habe ich mir überlegt, was magst Du und was magst Du nicht. Ich kann's eigentlich gar nicht begründen, warum ich nackte Füße nicht mag, ich weiß es nicht. Aber ich mag sie einfach nicht (lacht).

Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie in Ihrem Leben weitestgehend vom Anblick nackter Füße verschont bleiben, und bedanke mich für das schöne Gespräch. Meine Mutter hat übrigens immer gesagt: Zieh' Dir Strümpfe an. Sie mochte das auch nicht.

TH (lacht): Das könnte von mir sein.

»Feuerproben« mit Thorsten Havener

Mi, 3. April, 20 Uhr, Harmonie Heilbronn

www.thorsten-havener.com

MORITZ verlost 3x2 Tickets. www.moritz.de/Verlosungen