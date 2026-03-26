Till Brönner in Heilbronn (10.4.26)

Der international gefeierte Jazzmusiker Till Brönner hat die musikalische Landschaft weit über Deutschland hinaus geprägt – als Brückenbauer zwischen Genres, Generationen und sogar Kontinenten. Seine immerwährende Neugier und Lust, musikalisches Neuland zu erkunden, sind Antrieb und Brennstoff für seine Kreativität. Das gilt für seine 19 Alben – und mehr noch für seine außergewöhnlichen Live-Performances, in denen sich Brönners unvergleichliches Ausnahmetalent in voller Tiefe zeigt. Der »Gentleman des Jazz« bietet mit seiner stilvollen Bühnenpräsenz und feinsinnigen Musikalität ein Konzerterlebnis, das Ohren und Augen gleichermaßen fesselt.

Fr. 10. April, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn, www.provinztour.de