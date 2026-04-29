Tim Bendzko, 17.05.26

Mit seinem neuen Album »Alles, nur nicht zurück« beginnt für den erfolgreichen Singer-Songwriter Tim Bendzko eine kreative Phase, die von Aufbruch und Weiterentwicklung geprägt ist. Seit vielen Jahren zählt Tim Bendzko zu den prägenden Stimmen der deutschsprachigen Popmusik und zu einem der bekanntesten Künstler seiner Generation. Sein Album steht für Veränderung und den Mut, neue Wege zu gehen. Die Songs beschäftigen sich mit Orientierung, persönlichem Wachstum und dem Loslassen des Vergangenen. Dabei verbindet Bendzko seine charakteristische Stimme mit modernen, teils elektronischen Klängen und emotionalen, klaren Texten.

Tim Bendzko, So. 17. Mai, 20 Uhr, Liederhalle, Stuttgart, musiccircus.de