Tim Poschmann: »Besäufniserregend« in Mosbach

Tim Poschmann: »Besäufniserregend«

Tim Poschmann ist mit Leib und Seele Schauspieler und Comedian. Seine Liebe zur Pfalz ist unschlagbar. Er ist eben ein echter Pfälzer Bub. Erst 1987 geboren, kann er immerhin von sich behaupten, bereits über 20 Jahre auf der Bühne zu stehen. Mit seinen Auftritten als Comedian erfüllt er seine Leidenschaft, die Menschen zum Lachen zu bringen. In Mosbach möchte er genau das mit seinem Programm »Besäufniserregend - Best of Winzerbu 2023« erreichen. Der Comedian und Schauspieler Tim Poschmann hat mit der in der Not entstandenen Figur des „Winzer Bu“ einen Überraschungshit gelandet. Eigentlich wurde der Winzer kreiert, um in den schweren Corona Zeiten dem Publikum zu signalisieren: »Haltet durch!« Inzwischen wurden die Clips in den sozialen Netzwerken Kult und erreichten über 2,5 Millionen User.

Besäufniserregend – Best of Winzerbu 2023, Fr. 30. Juni, 20 Uhr, fideljo Mosbach