Timm Sigg: Mathematik trifft Kabarett, 08.05.26

»Der Professor und das liebe Pi« ist das zweite abendfüllende Soloprogramm des Mathematikprofessors und Klavier-Kabarettisten Timm Sigg. In gewohnt selbstironischer und wortwitziger Manier beleuchtet Sigg die Tücken der Beziehungen zwischen Nerds und Nicht-Nerds und stellt dabei Fragen wie: Hat Pippi Langstrumpf die Mathematik revolutioniert? Oder warum droht bald ein Ingenieurmangel? Sein Programm richtet sich nicht nur an Super-Nerds, denen er eine eigene Hymne widmet, sondern begeistert auch die selbsternannten Mathegegner. Mit hintergründigen Texten, virtuosem Klavierspiel und charmantem Humor bietet Timm Sigg ein pfiffiges, intelligentes Kabaretterlebnis, das für kurzweilige Unterhaltung sorgt.

Timm Sigg, Fr. 8. Mai, 20 Uhr, Auerbachhalle, Urbach, hans-braun.de