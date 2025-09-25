Timon Krause in Heilbronn, 04.10.25

Wer wünscht sich das nicht - die Gedanken seiner Mitmenschen lesen zu können? Timon Krause ist professioneller Gedankenleser, Autor, Speaker, Entertainer und unglaublich erfolgreich in allem, was er tut! Mit seinen gerade erst 31 Jahren begeistert er auf internationalen Bühnen eine unfassbar schnell wachsende Anzahl an Fans. Sein Publikum darf sich auf verblüffende und fast magisch anmutende Überraschungsmomente, eine aufregende Show mit coolen Alltags-Hacks sowie unterhaltsame Spiele und frappierende Experimente freuen. dg

Sa. 4. Oktober, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn, www.provinztour.de