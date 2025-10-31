Tina Häussermann feiert 25 Jahre Kabarett, 14.11.25

Zum 25-jährigen Bühnenjubiläum lässt Tina Häussermann es krachen! Ihr Programm »Happy Konfetti« ist ein Abend voller spitzer Texte, fetziger Songs und komischer Krönungen. Blitzgescheit, saukomisch, albern und ernst – mit Karacho und Karamba! In einer Welt, die sich zunehmend anders dreht als gedacht, behält Häussermann den Überblick. Mit unverwüstlicher Resilienz, Humor und viel Herz zeigt sie, dass Glück oft im Chaos liegt – etwa, wenn die Kinder in die alte Pizza treten oder man sich mit Lachyoga und Fußmattenausklopfen rettet. Doch Tina weiß: Konfetti hilft immer! Und wer beim Klimawandel ans Klimakterium denkt, liegt vielleicht gar nicht so falsch. Also: Locher auf, Konfetti raus, es wird ein Fest! Die preisgekrönte Kabarettistin plaudert, jubelt und singt sich mit ihrem Publikum durch einen ekstatischen Abend.

Tina Häussermann, Fr. 14. November, 20 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de