Tina Teubner in Geislingen, 26.09.26

Die Welt steht Kopf und Tina Teubner schaut genau hin. Die Kabarettistin nimmt in ihrem Programm gesellschaftliche Widersprüche, Alltagsstress und den menschlichen Hang zur Selbstoptimierung aufs Korn. Zwischen Leistungsdruck, Freizeitstress und der Sehnsucht nach ewiger Jugend stellt sie eine einfache, aber grundlegende Frage: Wie wäre es, ein Leben zu führen, das diesen Namen wirklich verdient? Unterstützt von ihrem Pianisten Ben Süverkrüp verbindet Teubner scharfen Wortwitz mit Musik, Poesie und nachdenklichen Momenten. Ihre Themen reichen von Liebe und Lebenssinn bis zu den Absurditäten des modernen Alltags.

Tina Teubner, Sa. 26. September, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com