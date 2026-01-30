Tina Teubner: Weltveränderung mit Witz und Wärme, 28.02.26

Tina Teubner, brillante Komikerin, virtuose Musikerin und unangefochtene Expertin des autoritären Liebesliedes, hat die Erziehung ihres Mannes erfolgreich abgeschlossen und sucht neue Herausforderungen. Die Trennung zwischen Privatem und Politischem ist nicht länger haltbar, die Welt steht in Flammen, und Tina richtet den Blick nach innen. Mit Verstand, Humor und Herzenswärme fordert sie ihr Publikum heraus: Nicht kratzen. Waschen! In Anlehnung an Tolstoi, der feststellte, dass alle die Welt verändern wollen, aber niemand sich selbst, entsteht ein neues Modell: Tina verändert die Welt, Ben arbeitet an sich, und das Publikum darf dabei zuschauen.

Tina Teubner, Sa. 28. Februar, 20 Uhr, Odeon, Göppingen, www.odeon-goeppingen.de