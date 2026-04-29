Tina Teubner: Melancholie, Musik und feines Chaos, 29.05.26

Tina Teubner entwickelte früh ein besonderes Gespür für die Verbindung von Komik und Abgründigem. Seit vielen Jahren tourt sie durch den deutschsprachigen Raum und verbindet Musik, Kabarett und feinsinnigen Unfug zu Programmen, die unterhalten und zugleich wachrütteln. Zu ihren Vorlieben zählen unter anderem Franz Schubert, Thomas Bernhard, das Meer, ihre Kinder, Pina Bausch, angenehm kratzfreie Pullover, Fellinis »La Strada« und ihr Mann – zumindest meistens. Die Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung gehören ebenso wenig zu ihrem Repertoire wie die der alten. Ihre intensiven, emotionalen Ausbrüche prägen ihre Programme.

Tina Teubner, Fr. 29. Mai, 20 Uhr, Kulturstadl Reimlingen, www.kulturforum-noerdlingen.de