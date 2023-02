Tina Turner – the Rock Legend

göppingeIn der Show Tina- the Rock Legend wird das künstlerische Schaffen von Tina Turner nicht nur aufgeführt, es ist die Verbeugung vor einem Superstar.

Die Tribute-Show »Tina – The Rock Legend« bietet dem Publikum die Möglichkeit die größten Hits der rock Legende Tina Turner gepaart mit einer aufwendigen Bühnenshow live zu erleben. In einer Verbeugung an die Künstlerin hat sich die Show zum Ziel gesetzt, genauso temperamentvoll und leidenschaftlich die Bühne einzunehmen, wie es einst Tina Turner selbst tat. 1939 als Anna Mae Bullock in Brownsville Tennessee geboren, sammelte sie erste musikalische Erfahrungen in dem Gospelchor ihrer Kirchengemeinde. Sie adaptierte ihren Bühnennamen Tina 1960, nachdem sie mit »a Fool in Love« ihren ersten großen Hit landete. Nach vielen Erfolgen mit ihrem Ehemann Ike Turner als Rhythm-and-Blues-Star der gemeinsamen Band »Ike & Tina Turner« folgte 1976 die professionelle wie private Trennung von Ike Turner. Der Start in ihre Solo-Karriere war holprig und wenige Branchenkenner erwarteten, dass Tina Turner, trotz ihres großen Talentes, noch einmal durchstarten würde. 1984 dann das Comeback der damals 45- Jährigen mit dem Hit »Private Dancer«, der mit 20 Millionen verkauften Platten zu den meistverkauften Hits überhaupt gehört. Im Laufe ihrer Karriere verkaufte Tina Turner insgesamt über 180 Millionen Tonträger und wurde mehrfach mit Gold- und Platin, sowie zahlreichen Grammys ausgezeichnet. Unter den erfolgreichsten Liedern der Ausnahmekünstlerin befinden sich »Simply the Best«, »What‘s Love got to do with this« und »Typical Male«. 1995 sang sie das Titellied »Golden Eye« des gleichnamigen James Bond-Filmes mit Pierce Brosnan. Ihre unverwechselbare Stimme, kraftvoll und etwas kratzig, ist genauso bekannt wie ihre provokanten Bühnenoutfits und ihre Löwenmähne. Turners Bühnenpräsenz dabei legendär - dynamisch und genauso gefühlvoll. Mit einem hochkarätigen Ensemble aus Musikern und Tänzern bringt »Tina – The Rock Legend« alle großen Hits der Rocklegende auf die Bühne. Die Reise durch Tina Turners bewegtes musikalisches Leben mit Aufs und Abs ist mit viel Liebe zum Detail und ton- wie lichttechnisch auf höchstem Niveau inszeniert und dem Superstar würdig.

Tina-The Rock Legend

Mittwoch 22. März, 19.30 Uhr, Hangar, Crailsheim

Donnerstag, 23. März, 19.30 Uhr, Stadthalle Göppingen

www.resetproduction.de