Tobias Gnacke in Bad Friedrichshall

Der Alleinunterhalter – es ist schwer Tobias Gnacke in eine Kategorie einzuordnen, er bewegt sich aber irgendwo zwischen Comedian, Kabarettist, Musiker und Bauchredner – unterhält, parodiert Prominente und amüsiert sein Publikum mit Geschichten aus seinem Leben. Schon mit 13 Jahren begann Gnacke sein Bühnenleben als Mitglied der »Happy Family« an der Seite seiner Familie und ist nun als Solokünstler mit seinem Musikparodie-Bauchredner-Show unterwegs. Er ist sich sicher, dass »egal was das Leben bringt, wer jagt gewinnt.«

Tobias Gnacke, Sa. 22. April 2023, 19:30 Uhr, Alte Kelter, Bad Friedrichshall