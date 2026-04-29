Todd Thibaud Band, 16.05.26

Todd Thibaud geht ein letztes Mal mit großer Band auf Deutschlandtour. Dabei rückt er das Wort Rock bewusst in den Mittelpunkt: Neben seinem langjährigem Gitarristen Thomas Juliano greift auch er selbst wieder zur E-Gitarre. Mit Sean Staples an der Mandoline sowie Bass und Schlagzeug entsteht eine eingespielte Rock-Formation, auf die Fans seit 2013 warten. Zur Tour bringt Thibaud ein neues Studioalbum mit – das erste seit »Hill West» und sein erstes Rockalbum seit »Waterfall«. Seine Karriere begann in den frühen 1990ern mit den Courage Brothers. Sein Stil verbindet warme Stimme, starke Harmonien und Acoustic-/Electric-Sounds zu klassischem Rock.

Todd Thibaud Band, Sa. 16. Mai, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com