Tolle Live-Acts bei den Reutlinger HafenSounds

Das »HafenSounds-Festival« präsentieren auf dem Seecontainer-Areal unter alten Platanen und mitten in der kleinen Großstadt Reutlingen bekannte Bands und Künstler. Darunter auch solche, die bisher noch nie in Reutlingen waren. Auch in diesem Jahr wird es wieder ein buntes Programm für jung und alt geben. Den Auftakt am 25. Juli macht Anne Clark, eine der Ikonen der Begegnung von Literatur und Musik. Am 27. Juli sorgt dann die Aachener Post-Hardcore-Trupp Fjørt für ordentlich Stimmung, bevor Fola Dada die Besucher nur einen Tag später auf eine Reise durch das Leben der Jazzlegende Nina Simone mitnimmt. Nach ein paar Tagen Verschnaufpause runden dann das französische Quintett »Les Yeux D’La Tête«, der deutsch-französische Solokünstler »Mal Élevé«, die Post-Punk-Legenden von »Kettcar« und die Hannoveraner Indie-Pop Band »Jeremias« die zweite Festival Woche erfolgreich ab.

HafenSounds Festival 2024, Do. 25. Juli bis So. 4. August, franz. K, Reutlingen, www.franzk.net