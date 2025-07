Tony Bauer: Fallschirmspringer, 05.09.25

Jung, sympathisch und vor allem lustig – das ist ­Tony Bauer. Der leidenschaftliche Aufsteiger aus Duisburg hat innerhalb kürzester Zeit frischen Wind in die Comedy-Szene gebracht! Mit seinem einzigartigen Humor und einer beeindruckenden Lebensgeschichte hat er sich einen Namen gemacht und die Bühnen der Republik erobert.

Denn Tony Bauer hat das Kurzdarmsyndrom, eine herausfordernde gesundheitliche Beeinträchtigung, die ihn auf die kontinuierliche Zufuhr von Nährstoffen über einen Schlauch angewiesen macht. Aber anstatt sich von seiner Krankheit ­unterkriegen zu lassen, hat Tony beschlossen, mit einem Lächeln dagegen anzugehen und auf die ­Comedy-Bühne zu treten. Sein Motto, das er lebt und auf der Bühne verkörpert, lautet: »Wir müssen erst ein paar Mal sterben, bevor wir einmal cool ­leben dürfen.« Diese Einstellung spiegelt seine positive Energie und Entschlossenheit wider.

Seit 2022 hat Tony Bauer das Publikum in vielen Shows mit seiner Schlagfertigkeit und Selbstironie begeistert. Bereits mit einem seiner ersten Auftritte im »NightWash«-Waschsalon empfahl er sich für die größte Bühne Europas: Bei der 1LIVE Comedy-Nacht XXL begeisterte er im Oktober 2022 über 13.000 Zuschauer. Im Frühjahr 2024 eroberte er mit seiner Teilnahme bei »Let’s Dance« die Herzen der TV-Zuschauer. RTL holte ihn daraufhin in die Jury von »Das Super­talent«. Ab Herbst 2024 war er zudem mit seinem ersten Soloprogramm »Fallschirmspringer« in ganz Deutschland unterwegs. Nachdem die Tickets für die Herbsttour ‘24 in kürzester Zeit so gut wie vergriffen waren, wird die Tournee 2025 fortgesetzt. Teil der 2025 ist auch der Auftritt am 5. September im Neubausaal in Schwäbisch Hall.

Mit Witz, Charme und dem Blick auf die Welt, durch seine eigene »Duisburg-Marxloh-Brille«, nimmt Tony Bauer das Publikum mit auf eine Reise durch seinen Alltag, seine Viertel, seine Hood. Erzählt von Hassan, Oma und Opa, dem Leben mit Kurzdarmsyndrom und dass er ein Leben nach dem Tod hat, und zwar ein sehr, sehr lustiges! Mit seiner Bühnenpräsenz und einer Geschichte, die inspiriert, lädt Tony Bauer alle Zuschauer dazu ein, mit ihm in seine Welt einzutauchen.

Tony Bauer: Fallspringer, Fr. 5. September, 20 Uhr, Neubausaal, Schwäbisch Hall, www.argo-konzerte.de