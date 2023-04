Top-Konzerte in der Rätsche in Geislingen

Rock, Klassik und Pop: Im Mai und Juni kommen einige hochkarätige Musiker in die Rätschenmühle nach Geislingen.

Den Anfang am 5. Mai machen Gankino Circus, die als weltweit erstes Kulturspektakel Wathose, Schuhplattler und Filterkaffeemaschine auf der Bühne zusammenbringen. Im Mittelpunkt steht natürlich wieder die Musik: Finnische Polkas treffen auf fränkischen Rock ’n’ Roll, virtuose Weltmusik aus eigener Feder verschmilzt mit unkonventionellen Interpretationen alter finnischer Volkslieder oder klassischer Werke wie der »Finlandia« des Komponisten Jean Sibelius.

Nur einen Tag später schreiben Kraan weiter an der Geschichte der deutschen Rockmusik. Sie verschrieben sich von Beginn ihrer Karriere an einer spannenden Fusion aus Rock, Jazz und Ethno-Einflüssen und fügten ihrem Sound später US-Mainstream- und Soul–Elemente hinzu. Ihren Stil nannten sie kurz und ergreifend »Wintrup Musik«, benannt nach ihrem Domizil im Teutoburger Wald. Die Band entwickelte sich zu einer der außergewöhnlichsten deutschen Formationen. Immer wieder beweisen sie, dass sie auf ihrem ureigenen Kraan-Terrain zwischen Rock und Jazz auch handwerklich einfach unschlagbar sind. Am Montag, den 8. Mai, gibt es dann eine Geschichtsstunde von Michael Giese zu erleben. In seinem Vortrag geht er auf eine Spurensuche zu den Themen Flucht, Emigration und Asyl. Weiter geht es mit einem Liedermacher der absoluten Extraklasse: Wenn Heinz Ratz erzählt, kann man nicht weniger als einen Abenteuerroman erwarten. Der musikalische Tausendsassa, der schon mit Stars wie Sarah Connor und Konstantin Wecker auftrat, steht auch im echten Leben niemals still. In der Rätsche gibt es am 12. Mai einen Querschnitt aus seinem Programm. An Christi Himmelfahrt belebt das bunte Angebot des Kunsthandwerkermarkts den Vorplatz der Rätsche und den RätscheGarten. Musikalisch untermalt wird der Tag vom Duo Vivid Curls. Die beiden Powerfrauen kombinieren Anspruch und Inhalt mit wunderschöner Melodik, abwechslungsreichen Rhythmen und fein herausgearbeiteten Songperlen. So entsteht eine Mélange aus Liedermachertum und Folkrockmusik, die das Publikum träumen lässt, es nicht selten auch aufrüttelt und zuletzt neu inspiriert nach Hause gehen lässt. Nur zwei Tage später, am 20 Mai, kommen echte Post-Punk Legenden nach Geislingen. »The Silos« stehen für sensiblen, klugen, einprägsamen amerikanischen Indie Pop-goes-Alt. Country Rock der Königsklasse, der die Rezensenten begeisterte und sie in den Jahreslisten der einschlägigen Rock-Magazine platzierte. Die beliebte JazzNight findet am 25. Mai im Open Air Format statt, zu Gast ist das Martin Rosengarten Trio. Gemeinsam mit der Tanzraum Disko am 26. Mai mit Kryptonite-DJ HP, der bekannt ist für seinen tanzbaren und treibenden Mix aus aktuellen Tracks, guten Klassikern, Pop und Rock, Disco und Soul, rundet sie das Veranstaltungsangebot im Wonnemonat ab. Aber auch in diesem Sommer gibt es viel in der Rätsche zu erleben. Das bunte Programm im Juni eröffnet Manu Delago. Der international gefeierte Perkussionist und Handpan-Pionier kommt am kommt am 9. Juni dahergeradelt. Seine ReCycling Tour steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Mit eigens angefertigten Fahrradanhängern werden sämtliche Musikinstrumente und die Ausstattung für die Live-Auftritte transportiert. Weniger sportlich, dafür aber ungemein einfühlsam unterwegs ist Bernhard Brendle. Der Geislinger Musikschullehrer sorgt dafür, dass einem seine Eigenkompositionen mit deutschen, englischen und schwäbischen Texten stets im Gedächtnis bleiben. Musikalisch unterstützt wird er dabei am 17. Juni von einigen Freunden und Weggefährten. Zum Monatsabschluss am 25. Juni legen dann »Crimestop« der Langeweile das Handwerk. Die Rock- und Fun-Band aus dem Wilden Süden der Republik gilt als Synonym für beste Unterhaltung. Gemäß ihrem Motto »Rock & Fun« haben sie nicht nur musikalisch, sondern speziell durch ihre Bühnenshow einiges mehr zu bieten: Rock im Ohr – Fun im Auge!

Monatsprogramm Mai

Fr. 5.5., 20 Uhr: Gankino Circus

Sa. 6.5., 20 Uhr: Kraan

Mo. 8.5., 18.30 Uhr: Michael Giese

Fr. 12.5. 20 Uhr: Heinz Ratz

Do. 18.5.: 10 Uhr: Kunsthandwerkermarkt, 14.30 Uhr: Vivid Curls

Sa. 20.5. 20 Uhr: The Silos

Do. 25.5., 19 Uhr: JazzOpen

Fr. 26.5. , 21 Uhr: TanzRaum 22 mit DJ HP