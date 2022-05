Toppler Theater Rothenburg: Start in die 15. Spielzeit

Das Toppler Theater Rothenburg öffnet vom 11. Juni bis 26. August 2022 wieder allen theaterbegeisterten Gästen seine Pforten für die aktuelle 15. Sommerspielzeit.

Anlässlich dieses Jubiläums wird es in diesem Jahr erstmals drei Eigenproduktionen auf der Freilichtbühne zu sehen geben: Das Einpersonenstück »Das kunstseidene Mädchen«, die Komödie »Der Kredit« und das Musical »Non(n)sens«.

Den Auftakt zur diesjährigen Sommersaison bilden die Aufführungen der ersten Eigenproduktion 2022 »Das kunstseidene Mädchen«. Im Mittelpunkt des Einpersonenstücks steht die

ungebremste Lebenslust und Kreativität der jungen Doris, 18 Jahre, die an der Armut und den lebensfeindlichen Umständen Berlins zu Zeiten der großen Wirtschaftskrise nach und nach zerbricht. Der Klassiker von Irmgard Keun wird unter der Regie von Katja Wolff im Toppler Theater zum Chanson-Musical mit Musik von Carsten Golbeck und Rainer Bielfeldt und spannt den Bogen zwischen den 1920er Jahren und heute ohne den Originalstoff dabei ins Nostalgische zu entrücken. Das Stück wird nach der Premiere am 11. Juni an insgesamt 12 Spieltagen bis zum 24. Juni im Toppler Theater zu sehen sein.

Nach dem großen Erfolg aus dem vergangenen Jahr, feiert die zweite Eigenproduktion der Saison, »Der Kredit«, am 29. Juni

ihre Wiederaufnahme unter der Regie von Katja Wolff. Im Anschluss wird das Stück bis zum 7. Juli an insgesamt neun Spieltagen am Toppler Theater erneut gezeigt werden. In dem Stück von Jordi Galceran treffen der spießbürgerliche Filialleiter einer Bank und ein korrupter Kunde mit Kreditantrag aufeinander. Das Stück stellt die Frage nach dem Wert des Geldes und führt den Zuschauern anhand der Hauptfiguren vor Augen, wie schnell sich Machtverhältnisse neu ordnen lassen.

Erstmals in diesem Jahr geht das Toppler Theater mit einer dritten Eigenproduktion an den Start. Der Musical-Welterfolg »Non(n)sens« aus der Feder von Dan Goggin feiert am 20. Juli am Toppler Theater unter der Regie von Katja Wolff Premiere und wird im Anschluss bis zum 26. August an insgesamt 25 Spieltagen zu sehen sein. Das Fünf-Personenstück mit reiner Damenbesetzung erzählt die Geschichte von fünf fidelen Ordensschwestern aus New Jersey, die Geld für die Beerdigung von vier Nonnen auftreiben müssen, die durch eine Fischvergiftung ums Leben gekommen sind. Dieser »tragische« Umstand entpuppt sich als Anlass für eine einmalige Benefizvorstellung, in der die fünf Schwestern ihre individuelle Showtalente unter Beweis stellen. Das Resultat ist eine knallbunte Revue mit viel Komik, schmissigen Musiknummern, Sentiment, Herz und Elan. Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Gastspiele.

15. Spielzeit des Toppler Theater Rothenburg, Sa. 11. Juni bis Fr. 26. August, Toppler Theater, Rothenburg ob der Tauber, www.toppler-theater.de, Karten: www.reservix.de