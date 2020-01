Totales Bamberger Cabaret

»Augen zu und nochmal durch«

Ob Gesellschaft, Kultur oder Sport – hier erlebt das Publikum eine 90-Minuten-Randale durch die Skandale, wirft einen Kleinkunstblick auf die große Politik!

TBC, das Totale Bamberger Cabaret, präsentiert alle zwei Jahre, wer top war und wer Flop, was ein Hit war und was Shit! Vom Best-Of bis zum Rest-Of 15 wird geklatscht, getratscht und abgewatscht, kein Neujahrswunsch bleibt offen. Wie üblich kämpft kämpft Deutschlands dienstältestes Kleinkunsttrio dabei gegen gefakte News, gefühlte Wahrheiten und gezielte Verwirrung. Also Augen zu und nochmal durch!

Totales Bamberger Cabaret Sa. 24. Januar, 20 Uhr, Landgasthof »Am Forst«, Feuchtwangen, www.tourismus-feuchtwangen.de