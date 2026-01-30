Totengräber-Comedy von den Grabowskis, 14.02.26

Die Grabowskis sind leidenschaftliche Totengräber, Sänger und Geschichtenerzähler, die auf der ganzen Welt alles Unterirdische unter die Erde gebracht haben. Trotz ihres schrägen Humors und ihrer abgebrühten Art zeigen sie immer auch eine gewisse Pietät. Mit ihrer Mischung aus Stimmgewalt, Situationskomik, Wortwitz und tiefgründigen Momenten unterhalten sie das Publikum bei ihren abendlichen Konzerten. Jens Heckermann, bekannt als »Pelvis« von Füenf, James Geier vom Backblech-Trio und Thomas Weber vom KABIriNETT-Theater bilden ein einzigartiges Ensemble. Sie bringen Bühnenerfahrung und Talente für Musik, Comedy und Wortwitz zusammen.

Die Grabowskis, Sa. 14. Februar, 20 Uhr, die halle, Reichenbach, www.diehalle.de