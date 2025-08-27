Touch: Soul, Blues & Rock, 20.09.25

Ganz nach dem Motto »Alte Hasen im neuen Kleid« haben sich die fünf Musiker des Cover Band-Projektes Touch 2023 zusammengefunden, um im Soul, Blues und Blues-Rock Bereich mit teils bekannten und teils weniger bekannten Songs die Musikszene in Hohenlohe und Umgebung zu bereichern. Begleitet wird die Sängerin Katja Martin mit ihrer unverwechselbaren Stimme von dem Schlagzeuger Enzo Caterino und dem Saxophonisten und Sänger Andreas Ehrenfeld, beide bekannt aus Bandprojekten wie Divine Ducks und Ed‘s Café. Wolfgang Heieck, der Gitarrist mit einer ebenfalls über dreißigjährigen Banderfahrung (OpenDoors – The Choir oder Razzmattazz), wird von Dietmar Schunn (bekannt aus Bandprojekten wie der Würth Big Band) am Bass unterstützt.

Sa. 20. September, 20 Uhr, Gleis 1, Waldenburg, www.gleis1.net