TOYTOY x NDR Big Band, 14.06.26

Die NDR Bigband ist inzwischen ein fester Bestandteil der OH!-Reihe und auch in dieser Saison wieder an der Brenz zu erleben. Dieses Mal trifft das traditionsreiche Rundfunkensemble auf TOYTOY, ein ursprünglich aus dem Allgäu stammendes Projekt, das sich seit dem Studium in Hamburg zu einem energiegeladenen Quartett entwickelt hat und für modernen Electro-Jazz steht. Das Quartett kombiniert Drums, Percussion, Gitarren und markante Basslines zu einem pulsierenden Sound, beeinflusst von Künstlern wie Frank Zappa und J Dilla sowie der internationalen New-Jazz-Szene. Ihre Live-Auftritte zeichnen sich durch enorme Energie und Spielfreude aus. alh

TOYTOY x NDR Big Band, So. 14. Juni, 19.30 Uhr, Festspielhaus CCH, Heidenheim, opernfestspiele.de