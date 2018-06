TRAUMHAFTES THEATER UNTER FREIEM HIMMEL

× Erweitern Regisseur Klaus Hemmerle (Mitte) umrahmt von seinem künstlerischen Team am Ort des Geschehens in der Maille in Esslingen.

Zum Abschluss der Spielzeit zieht es die Württembergische Landesbühne Esslingen (WLB) wie jedes Jahr wieder ins Freie. In diesem Jahr wird auf der Freilichtbühne in der Maille gespielt, einem kleinen Parkgelände neben der historischen Inneren Brücke. Aufgeführt wird eine musikalische Variante von Shakespeares »Sommernachtstraum« nach einer Neufassung mit Songtexten von Heinz Rudolf Kunze.

Klaus Hemmerle lehnt sich beim Vor-Ort-Termin mit MORITZ in Esslingen in der Maille gemütlich zurück. Der Theaterregisseur nimmt auf einer Parkbank just an der Stelle Platz, an der ab dem 21. Juni die Zuschauer sitzen werden und seiner Inszenierung von Shakespeares »Ein Sommernachtstraum« lauschen werden. Die Basis bildet dabei eine Neufassung des Klassikers mit Songtexten und Musik von Heinz Rudolf Kunze. Klaus Hemmerles Antwort auf die Frage, ob denn mehr Kunze oder mehr Shakespeare in der Esslinger Inszenierung steckt fällt Windeutig aus und kommt wie aus der Pistole geschossen: »Shakespeare!«. Der Meister erschlägt eben alles.

Generell beginnen die Augen des Regisseurs schnell mit der Sonne um die Wette zu strahlen, wenn man ihn auf Shakespeare und seinen Sommernachtstraum anzusprechen. Gepackt von der Vision dem alten Stoff neues Leben einzuhauchen zaubert Hemmerle eine faszinierende und kraftvolle Inszenierung auf die Esslinger Freilichtbühne, die die einmalige Park-Atmosphäre in der Maille wunderbar in das Stück integriert und sich den natürlichen Gegebenheiten vor Ort anpasst. So wird aus Shakespeares »Ein Sommernachtstraum« ein freches und zugleich sinnliches Musiktheaterstück mit eingängigen Songs. Die Story ist dabei schnell erzählt: Herzog Theseus will Hippolyta, die Königin der Amazonen, heiraten. Kurz vor den Feierlichkeiten stürmen vier verliebte Teenager in den Elfenwald, um einer Art Zwangsheirat zu entgehen. Doch im sommerlichen Wald geht es nicht minder konfliktreich zu … traumhaft-schönes Theater unter freiem Himmel eben. ame

»Ein Sommernachtstraum«,

Premiere: Do. 21. Juni, 20 Uhr,

Maille, Esslingen. Weitere Termine bis zum 28. Juli. Alle Infos dazu

unter www.wlb-esslingen.de